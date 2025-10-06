Srednji kurs dinara za evro 117,1714 dinara

BEOGRAD - Zvanični srednji kurs dinara za evro iznosiće danas 117,1714 dinara, što je neznatna promena u odnosu na petak, objavila je danas Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar je prema evru nepromenjen u odnosu na period od pre mesec dana, na godišnjem nivou oslabio je za 0,1 odsto, kao i od početka godine. Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar jači je za 0,2 odsto i iznosi 99,7798 dinara za dolar. Kurs dinara prema dolaru viši je za 0,6 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou za 6,3 odsto, a od početka godine za 12,7 odsto.