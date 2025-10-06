Bolan povratak na teren: Danilovićeva poražena na startu Vuhana

Olga Danilović zaustavljena je u prvom kolu WTA turnira u Vuhanu.

Srpska teniserka vratila se na teren prvi put posle ispadanja sa US opena krajem avgusta, ali je poražena od Klare Tauson rezultatom 0:2 (3:6, 5:7). Tokom čitavog meča videlo se da je Danilovićeva u podređenom položaju. Tokom čitavog duela jurila je rezultat protiv danske teniserke. Tauson je već na startu meča napravila brejk. Danilovićeva je imala šansu da već u narednom gemu uzvrati istom merom, ali nije iskoristila dve brejk lopte. Posle toga, Tauson je samo