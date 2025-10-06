Đoković stigao Nadala i oborio još jedan rekord

Sputnik pre 53 minuta
Đoković stigao Nadala i oborio još jedan rekord

Plasmanom u osminu finala masersa u Šangaju Novak Đoković, najbolji teniser svih vremena, uspeo je da obori još jedan rekord dok se po jednom izjednačio sa Rafaelom Nadalom, proslavljenim španskim teniserom.

Nešto teži posao od očekivanog sačekao je Novaka Đokovića protiv Janika Hanfmana jer je nemački teniser osvojio uvodni set na meču, međutim upravo zbog tog seta srpski as ispisao je još jednu stranicu istorije belog sporta. Po 52. put u karijeri Novak je na mastersu napravio preokret odnosno slavio je na meču na kom je izgubio prvi set. Takav podvig niko nije uspeo pre Đokovića još od uvođenja ovog formata turnira 1990. godine. Osim što je u bogatu riznicu
