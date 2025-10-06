Piksi: "Mislim da ćemo igrati baraž za Mundijal! Verovatno ima i navijača Albanije..."

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Dragan Stojković Piksi govorio je na konferenciji za medije u Staroj Pazovi o svojim očekivanjima pred predstojeće mečeve našeg nacionalnog tima.

Nakon objašnjena o promenama na spisku, odgovarao je i na pitanja novinara. Šta su pouke nakon meča sa Engleskom i kakva su njegova očekivanja u duelu sa Albanijom? “Može da se desi loš dan, loša igra, u fudbalu je to tako. Mi toga dana nismo bili na nivou, nismo bili u stanju da pariramo Engleskoj. Izvlačimo pouke iz svake utakmice, ako pogledate rezultate. Barsa je primila četiri u Sevilji, Atletiko dao pet Realu… Dešava se loš dan, nije Sevilja bolja od