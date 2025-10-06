Medvedev izborio plasman u osminu finala mastersa u Šangaju

Masters u Šangaju se igra za nagradni fond od 9.196.000 dolara

Ruski teniser Danil Medvedev plasirao se u osminu finala Masters turnira u Šangaju, pošto je danas u trećem kolu pobedio Španca Alehandra Davidoviča Fokinu rezultatom 6:3, 7:6 (7:5). Meč je trajao sat i 52 minuta. Medvedev je 18. teniser sveta, dok je Davidovič Fokina 20. na ATP listi. Ruski teniser je prvi set osvojio posle brejka u drugom gemu. Oba tenisera su zadržala svoj servis u drugom setu, a Medvedev je bio bolji posle taj-brejka rezultatom 7:5. Medvedev će