Nemac se oglasio nakon bolnog poraza od Novaka, Đoković mu odgovorio FOTO

Nova pre 3 sata  |  Autor: Oliver Mijušković
Janik Hanfman, nemački teniser trenutno 150. na ATP listi, umalo je izbacio Novaka Đokovića u 3. kolu Mastersa u Šangaju.

Nakon što je stigao iz kvalifikacija 33-godišnji Nemac je eliminisao Lorenca Sonega i Frensisa Tijafoa, a bio je na dobrom putu da savlada i Novaka. Poveo je Hanfman sa 1:0 u setovima (6:4), ali mu je Novak u 12. gemu drugog seta prvi put uzeo brejk (7:5), a onda u trećem delu igre opravdao ulogu favorita (6:3). Nakon meča Hanfman se oglasio kratkom porukom na društvenim mrežama. „Bitka sa legendom nije išla mojim putem“, napisao je Hanfman uz tužan smajli kao opis
