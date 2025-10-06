Medvedevu prija beton, Rus u osmini finala Šangaja!

Ruski teniser Danil Medvedev plasirao se u osminu finala mastersa u Šangaju.

On je sa 2:0, po setovima 6:3, 7:6(5), savladao Španca Alehandra Davidoviča-Fokinu. Meč je trajao sat i 52 minuta igre. Tako je Rus nastavio da niže pobede na tvrdoj podlozi koja mu ubedljivo najviše odgovara, a nekadašnji osvajač US opena će u borbi za četvrtfinale igrati protiv Amerikanca Lernera Tijena. Danas 18. na svetu Medvedev nije dozvolio rivalu da mu oduzme servis. Za osvajanje prvog seta Rusu je bio dovoljan jedan brejk, dok je u drugom slavio nakon