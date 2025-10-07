Masovni ruski napad na Ukrajinu! Bukte požari, hiljade ljudi bez struje: Dronovi se obrušili na ove oblasti, ima mrtvih i ranjenih (foto)
Blic pre 41 minuta
Ruske snage su tokom noći napale ukrajinsku infrastrukturu dronovima, a udari su izazvali masovne požare u Poltavskoj i Sumskoj oblasti, ostavljajući više od hiljadu ljudi bez struje, prenose ukrajinski mediji.
Prema rečima predsednika Poltavske regionalne državne administracije Volodimira Koguta delovi oborenih dronova i direktni pogodci u ovom regionu oštetili su administrativnu zgradu, skladišta i vozni park železničke infrastrukture, a izbili su i požari, prenosi Unian. Pored toga, oštećen je i jedan elektroenergetski objekat, zbog čega je 28 preduzeća i 1.070 domaćinstava ostalo bez struje. Grad Sumi je jutros napadnut ruskim dronima, saopštila je Regionalna državna