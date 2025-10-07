Noć u Beogradu: Više osoba povređeno u tri saobraćajne nesreće

Noć u Beogradu: Više osoba povređeno u tri saobraćajne nesreće

Tokom prethodne noći ekipe Hitne pomoći intervenisale su zbog tri saobraćajne nezgode u kojima nije bilo stradalih, rečeno je iz Hitne pomoći.

Jedna saobraćajna nezgoda dogodila se u centru Umke a povređeni pacijent je prevezen u Urgentni centar Univerzitetskog kliničkog centra Srbije. Druga nezgoda dogodila se na Novom Beogradu na uglu Gandijeve i Zemunske ulice, a pacijent je ekipa Hitne službe prevezla u kliničko-bolnički centar (KBC) Zemun. Poslednja nezgoda dogodila se u Vojvođanskoj ulici na teritoriji opštine Surčin, a dva pacijenta takođe su prevezena u KBC Zemun. Tokom noći, ekipe Hitne pomoći
