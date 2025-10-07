Bivši košarkaški reprezentativac jasan: „Lustracija mora da bude sprovedena – siguran sam da će studentska lista biti po meri za svakog“

Bivši košarkaš Vladimir Štimac rekao je na protestu udružene čačanske opozicije da su studenti „svetla tačka u državi“ koji žele da donesu promene i da bi svi trebalo da stanu uz njih i podrže ih. – Studenti su na kraju ovog mračnog tunela svetlost ka kojoj idemo, sa kojima ćemo da obnovimo i reorganizujemo društvo.

Siguran sam da će studentska lista biti po meri za svakog – rekao je Štimac. On je dodao da je jedan od najvećih izdajnika koje je Srbija imala čovek za koga ne može da kaže da je njegov predsednik. – On će sve da nas prodaje jednog po jednog, da bi opstali on i njegova kamarila, a ja znam da mu mi mu to nećemo dati – rekao je Štimac. On je istakao da svi moraju da odgovaraju, kada padne aktuelna vlast Srpske napredne stranke, Socijalističke partije Srbije i da
