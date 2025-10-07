Novi problemi u Šangaju: Đoković morao da zatraži medicinski tajm-aut

Novak Đoković se bori za plasman u četvrtfinale mastersa u Šangaju, a protivnik mu je Haume Munar.

Srpski teniser je odlično započeo meč pošto je napravio brejk već u četvrtom gemu prvog seta, ali je odmah potom seo na stolicu i zatražio medicinski tajm-aut. Potom je osvojio gem na svoj servis i ponovo zatražio pomoć fizioterapeuta. Izgleda da ima problema sa skočnim zglobom, ali i listom leve noge. On je potom i popio tabletu i nastavio sa mečom. Đoković je već imao zdravstvene tegobe tokom mastersa u Šangaju, a tokom meča sa Janikom Honfmanom je dva puta