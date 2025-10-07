Novak stisnuo zube i pobedio Munara i bolove

Srpski teniser Novak Đoković plasirao se u svoje 11. četvrtfinale na mastersu u Šangaju pobedom nad Špancem Đaumeom Munarom sa 2:1 u setovima – 6:3, 5:7, 6:2. Meč je trajao dva sata i 42 minuta. Novak Đoković se plasirao u osminu finala mastersa u Šangaju pobedom nad Nemcem Janikom Hanfmanom rezultatom 2:1, po setovima 4:6, 7:5 i 6:3. Đoković je neplanirano na terenu proveo 2 sata i 43 minuta, tokom kojih se mučio sa 150. teniserom sveta, ali je došao do plasmana u narednu fazu i nastavio pohod ka petom

Izuzetno naporan meč za Đokovića, a i za publiku koja za njega navija. Srpski as se borio sa velikim bolovima u nozi i umorom, ali je i pored toga eliminisao 41. igrača sveta. Činilo se da sve ide rutinskim tokom posle Novakovog brejka za 3:1 u prvom setu. Upravo tad su krenuli problemi. Đoković traži medicinski tajm-aut, gde mu je osoblje masiralo zglob, tetive i list na levoj nozi. Lak finiš prvog seta, bez većih problema, dao je lažnu nadu o kratkom meču i