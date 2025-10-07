Čelični Novak posle drame u četvrtfinalu Šangaja

Sputnik pre 25 minuta
Čelični Novak posle drame u četvrtfinalu Šangaja

Novak Đoković, najbolji teniser svih vremena, plasirao se u četvrtfinale mastersa u Šangaju posle spektakularne pobede protiv Španca Đaumea Munara 6:3, 5:7, 6:2.

Istorija se ne menja, Novak je ponovo u četvrtfinalu Šangaja i Novak je ponovo pobedio u meču u kom osvaja prvi set, 26. put ove godine. Posle početnog odmeravanja snaga Đoković prvi je počeo da napada servis protivnika, ali su se odmah posle napravljenog brejka pojavili i problemi. Srpski as zatražio je medicinski tajm-aut u ranoj fazi meča zbog bolova u levoj nozi, a da sve bude gore Novak je uveliko i otežano disao, što je problem sa kojim se u Šangaju bori
Otvori na rs.sputniknews.com

Povezane vesti »

Novak stisnuo zube i pobedio Munara i bolove

Novak stisnuo zube i pobedio Munara i bolove

RTS pre 0 minuta
Đoković u četvrtfinalu - Munar pao u "paklu" Šangaja

Đoković u četvrtfinalu - Munar pao u "paklu" Šangaja

B92 pre 0 minuta
Đoković jači od povrede i Munara za četvrtfinale mastersa Šangaja

Đoković jači od povrede i Munara za četvrtfinale mastersa Šangaja

Danas pre 26 minuta
Đoković oborio Federerov rekord i postao najstariji četvrtfinalista mastersa u istoriji

Đoković oborio Federerov rekord i postao najstariji četvrtfinalista mastersa u istoriji

RTS pre 25 minuta
Munar mučio Novaka, ali Srbin ide u četvrtfinale Šangaja

Munar mučio Novaka, ali Srbin ide u četvrtfinale Šangaja

Sportske.net pre 55 minuta
Novak je u četvrtfinalu Šangaja: Epske muke za Đokovića, ali je Srbin pokazao zbog čega je GOAT

Novak je u četvrtfinalu Šangaja: Epske muke za Đokovića, ali je Srbin pokazao zbog čega je GOAT

Nova pre 25 minuta
Đoković jedva stajao na nogama i pobedio: Povreda, rušenje, tablete, ma ništa mu ne mogu u Kini

Đoković jedva stajao na nogama i pobedio: Povreda, rušenje, tablete, ma ništa mu ne mogu u Kini

Mondo pre 25 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Novak ĐokovićTenisŠangajSputnik Vsport

Sport, najnovije vesti »

Novak stisnuo zube i pobedio Munara i bolove

Novak stisnuo zube i pobedio Munara i bolove

RTS pre 0 minuta
Partizanovci po navici najglasniji

Partizanovci po navici najglasniji

Sport klub pre 0 minuta
Legendarni Argentinac odlučio – kraj!

Legendarni Argentinac odlučio – kraj!

Sportski žurnal pre 0 minuta
Gršić: Da „pustimo mlade u vatru”

Gršić: Da „pustimo mlade u vatru”

Sportski žurnal pre 0 minuta
VIDEO Haos kod stadiona Partizana: Žestoka tuča huligana, korišćene baklje

VIDEO Haos kod stadiona Partizana: Žestoka tuča huligana, korišćene baklje

Nova pre 0 minuta