Čelični Novak posle drame u četvrtfinalu Šangaja

Novak Đoković, najbolji teniser svih vremena, plasirao se u četvrtfinale mastersa u Šangaju posle spektakularne pobede protiv Španca Đaumea Munara 6:3, 5:7, 6:2.

Istorija se ne menja, Novak je ponovo u četvrtfinalu Šangaja i Novak je ponovo pobedio u meču u kom osvaja prvi set, 26. put ove godine. Posle početnog odmeravanja snaga Đoković prvi je počeo da napada servis protivnika, ali su se odmah posle napravljenog brejka pojavili i problemi. Srpski as zatražio je medicinski tajm-aut u ranoj fazi meča zbog bolova u levoj nozi, a da sve bude gore Novak je uveliko i otežano disao, što je problem sa kojim se u Šangaju bori