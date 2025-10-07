Đoković u četvrtfinalu - Munar pao u "paklu" Šangaja

B92 pre 3 sata
Đoković u četvrtfinalu - Munar pao u "paklu" Šangaja

Srpski teniser Novak Đoković pobedio je Đaumea Munara u osmini finala Mastersa u Šangaju.

Novak Đoković je uspeo da se plasira u četvrtfinale Šangaja nakon pobede nad Đaumeom Munarom od 2-1 u setovima. Posle dva sata i 45 minuta tenisa je srpski as rezultatom 6:3, 5:7, 6:2 otišao u četvrtinu finala Mastersa u Kini i postao najstariji teniser ikada kome je to pošlo za rukom! Đoković je "preskočio" Rodžera Federera i sada je vlasnik još jednog teniskog rekorda i sada ga u pomenutom četvrtfinalu čeka duel sa Belgijancem, Zizuom Bergsom. Ovo je 11. put da
