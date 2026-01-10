Novi poraz Partizana i pored odličnog početka u Barseloni

Košarkaši Barselone su pobedili Partizan na svom terenu sa 88:70 (13:20, 28:15, 21:15, 26:20) u meču 21. kola Evrolige.

Partizan je odlično igrao u prvoj deonici. Posle deset minuta bilo je 20:13 za izabranike Đoana Penjaroje. Izgledalo je tada da može biti senzacije, ali nije se to dogodilo. U drugoj četvrtini Barselona je igrala mnogo bolje u fazi napada i na veliki odmor su otišli sa vođstvom od 41:35. Nastavili su istom ritmu domaći i njihova serija od 17:0 se završila pri rezultatu 48:35. Nakon treće deonice bilo je 62:50 za Barselonu. Pokušavali su crno-beli da sustugnu