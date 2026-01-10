Ovako Litvanci pišu o sramoti Zvezde protiv Žalgirisa, nisu mogli bez pominjanja Ukrajine i Rusije

Telegraf pre 1 sat
Ovako Litvanci pišu o sramoti Zvezde protiv Žalgirisa, nisu mogli bez pominjanja Ukrajine i Rusije

Košarkaši Crvene zvezde se nisu lepo proveli na gostovanju u Kaunasu u 21. kolu Evrolige pošto su više nego ubedljivo poraženi sa 99:67.

Ovakav rezultat sigurno se ne dopada navijačima crveno-belih, a "so na ranu" dodaju i napisi u medijima, naročito onim u Litvaniji. Naime, porta 15min.lt fonosi naslov: "Mirne „Žalgirisove“ poruke na terenu i van njega: Crvena zvezda samlevena u Kaunasu", a, pored dešavanja na terenu, u prvom planu je i sve što su navijači prikazali na tribinama. Oni navode: - Košarkaši Žalgirisa (12-9) na impresivan način su se obračunali sa svojim najvećim rivalom u Evroligi.
