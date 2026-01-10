Partizan podbacio u Barseloni

„Crno-beli“ se nisu snašli u „Blaugrani“, gde su pretrpeli 88:70 (13:20, 28:15, 21:15, 26:20) poraz za nastavak negativnog niza protiv Katalonaca

Košarkaši Partizana se nisu proslavili na gostovanju Barseloni, pošto su meč 21. kola Evrolige izgubili rezultatom 88:70 (13:20, 28:15, 21:15, 26:20). Gomilu grešaka nastavilo je neuspešan niz u „Blaugrani“ koji samo produbljuje patnju koju ovaj klub ima kada god dođe „na noge“ Kataloncima. Na početku je bilo nade za pobedom, jer je klub iz Humske zaista dobro započeo ovu utakmicu. Nekoliko članova „crno-belih“ je imao za šta da igra, pogotovo Đoan Penjaroja koji