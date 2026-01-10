Ništa od učešća na Olimpijskim igrama u Milanu i Kortini jednog od najboljih skijaša svih vremena

Danas pre 1 sat  |  M. L.
Marsel Hiršer, jedan od najboljih skijaša u istoriji, otkazao je planirani povratak takmičenjima i odustao od učešća na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini.

Austrijanac, koji ima 36 godina i koji je odlučio da se vrati skijanju 2024. godine nakon petogodišnjeg boravka u sportskoj penziji, kako bi se takmičio za domovinu svoje majke, Holandiju, usmerio je pogled na povratak na Olimpijske igre 2026. godine. – Bilo je mnogo spekulacija o tome da li ću se takmičiti u trkama Svetskog kupa, pa sam želeo da to jasno stavim do znanja. Istina je da to trenutno nije moguće – rekao je Hiršer u objavi na Instagramu. – Brzina
Danas pre 1 sat
