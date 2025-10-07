Iz ovog sela je potekao Halid Bešlić! Detinjstvo provodio na obroncima Romanije, a onda mu se najlepša stvar u životu desila u fabrici čokolade

Kurir pre 45 minuta
Iz ovog sela je potekao Halid Bešlić! Detinjstvo provodio na obroncima Romanije, a onda mu se najlepša stvar u životu desila u…

Bosanskohercegovački pevač Halid Bešlić preminuo je posle teške bolesti u Sarajevu posle teške bolesti u Sarajevu u 72. godini.

Iza sebe pored ogromne karijere, hitova i velikog poslovnog uspeha ostavio je i životnu priču za pamćenje. Rođen je 20. novembra 1953. godine u zaseoku Vrapci, smeštenom nedaleko od grada Knežine, u opštini Sokolac. Detinjstvo Halida Bešlića proteklo je na obroncima planine Romanija, a sećanja na te rane godine obasjavaju slikom sreće, mira i bezbrižnosti. Ljubav svog života, suprugu Sejdu, Halid je sreo u vreme kada je započeo svoju muzičku karijeru snimivši svoj
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Region se oprašta od Halida Bešlića

Region se oprašta od Halida Bešlića

RTS pre 0 minuta
Sin jedinac Halida Bešlića doživeo istu sudbinu kao i otac! Sve se odigralo 2017. godine, a ovo mu je najsrećniji momenat u…

Sin jedinac Halida Bešlića doživeo istu sudbinu kao i otac! Sve se odigralo 2017. godine, a ovo mu je najsrećniji momenat u životu

Kurir pre 0 minuta
Ova pesma je obeležila karijeru Halida Bešlića: Iza nje se krije priča koju malo ko zna

Ova pesma je obeležila karijeru Halida Bešlića: Iza nje se krije priča koju malo ko zna

B92 pre 0 minuta
Umro Halid Bešlić

Umro Halid Bešlić

Bujanovačke pre 1 sat
"Miljacka, romanija, Prvi poljubac": Ovo su najveći hitovi Halida Bešlića: Uz njegove pesme se plakalo i ljubilo

"Miljacka, romanija, Prvi poljubac": Ovo su najveći hitovi Halida Bešlića: Uz njegove pesme se plakalo i ljubilo

Blic pre 55 minuta
Veliki hit Halida Bešlića odbilo je 15 pevača: Autor prestao da veruje u nju, a onda se desio preokret: "Neću nekoga da…

Veliki hit Halida Bešlića odbilo je 15 pevača: Autor prestao da veruje u nju, a onda se desio preokret: "Neću nekoga da dovedem u nezgodnu situaciju"

Blic pre 45 minuta
"U ekipi estradnjaka bio je domaćin": Ana Bekuta kroz suze o Halidu Bešliću: "Život je prekratak za sve što nije ljubav i…

"U ekipi estradnjaka bio je domaćin": Ana Bekuta kroz suze o Halidu Bešliću: "Život je prekratak za sve što nije ljubav i radost"

Blic pre 25 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

SarajevoHalid Bešlić

Zabava, najnovije vesti »

Najbolji true-crime podkasti koje vredi poslušati tokom jeseni

Najbolji true-crime podkasti koje vredi poslušati tokom jeseni

Buro pre 0 minuta
Sin jedinac Halida Bešlića doživeo istu sudbinu kao i otac! Sve se odigralo 2017. godine, a ovo mu je najsrećniji momenat u…

Sin jedinac Halida Bešlića doživeo istu sudbinu kao i otac! Sve se odigralo 2017. godine, a ovo mu je najsrećniji momenat u životu

Kurir pre 0 minuta
Bogatstvo halida bešlića procenjeno na 13 miliona evra Evo šta je sve stekao za života, a jedva se izvukao iz kredita i dugova…

Bogatstvo halida bešlića procenjeno na 13 miliona evra Evo šta je sve stekao za života, a jedva se izvukao iz kredita i dugova

Kurir pre 0 minuta
Zdravko Čolić se oprostio od Halida Bešlića: "Voli te tvoj Čoki"

Zdravko Čolić se oprostio od Halida Bešlića: "Voli te tvoj Čoki"

B92 pre 0 minuta
Umro Halid Bešlić

Umro Halid Bešlić

Bujanovačke pre 1 sat