Druga godišnjica rata Izraela i Hamasa: Desetine hiljada palestinskih žrtava, celokupna populacija raseljena, Gaza razorena

N1 Info pre 22 minuta  |  Tanjug
Pre dve godine, 7. oktobra 2023. napadima unutar Izraela iz pojasa Gaze, započeo je rat Hamasa i Izraela, sa najvećim brojem žrtava u istoriji arapsko izraelskih sukoba uopšte.

Sa početkom oktobra 2025. po palestinskim izvorima, njihovih žrtava je ukupno bilo 67.000. Imena oko 34.000 su objavljena. Veći deo objekata u Pojasu Gaze je razoren a celokupna populacija je raseljena, oko 2,3 miliona lica. Rat je započeo u zoru 7. oktobra 2023. napadom ekstremista Hamasa, Narodnog fronta za oslobođenje Palestine, Islamskog džihada, iz pojasa Gaze unutar Izraela, koji je brutalnošću zaprepastio. Napad se dogodio o godišnjici Jom Kipur rata 1973.
