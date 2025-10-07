Naprednjaci nastavili da targetiraju Bačulova, Bakarec u Skupštini pominjao daljinsko aktiviranje tajmera

N1 Info pre 1 sat  |  N1 Beograd
Naprednjaci nastavili da targetiraju Bačulova, Bakarec u Skupštini pominjao daljinsko aktiviranje tajmera

Narodni poslanik Srpske napredne stranke (SNS) Nebojša Bakarec izneo je optužbe protiv Miše Bačulova postavljanjem pitanja da li je tačno da je "daljinskom napravom aktivirao tajmer" kada je prolazio ispod nadstrešnice u Novom Sadu.

Nebojša Bakarec postavlja pitanje tužilaštvu u Novom Sadu da li će, posle 11 meseci, ispitati okolnost “da se istaknuti nasilni lider opozicione stranke” Bačulov pojavio ispred stanice tri sata pred pad nadstrešnice kada je “unezvereno gledao u telefon”. “Verovatnoća da je baš tog dana slučajno na tom mestu bio jedan agresivni nasilni lider je jedan prema milion. Nije bio tamo slučajno, pitam da li je namerno prolazio i da li je koristio neobičnu aplikaciju koja se
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Tužilaštvo je već reklo da pad nadstrešnice nije posledica terorizma: Naprednjaci šire paniku

Tužilaštvo je već reklo da pad nadstrešnice nije posledica terorizma: Naprednjaci šire paniku

Radio 021 pre 20 minuta
Bakarec u Skupštini pitao da li je Bačulov ispod nadstrešnice koristio daljinsku aktivaciju tajmera

Bakarec u Skupštini pitao da li je Bačulov ispod nadstrešnice koristio daljinsku aktivaciju tajmera

Beta pre 40 minuta
Bakarec u Skupštini: Da li je Bačulov koristio daljinsku aktivaciju tajmera naprava kod nadstrešnice?

Bakarec u Skupštini: Da li je Bačulov koristio daljinsku aktivaciju tajmera naprava kod nadstrešnice?

Radio 021 pre 40 minuta
Uznemirujuće teorije zavere u Skupštini Srbije o padu nadstrešnice VIDEO

Uznemirujuće teorije zavere u Skupštini Srbije o padu nadstrešnice VIDEO

Nova pre 1 sat
Nebojša Bakarec optužuje Mišu Bačulova za umešanost u pad nadstrešnice u Novom Sadu

Nebojša Bakarec optužuje Mišu Bačulova za umešanost u pad nadstrešnice u Novom Sadu

In medija pre 35 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Nebojša BakarecNovi SadTužilaštvoSrpska napredna strankaNaprednjaciSNS

Politika, najnovije vesti »

(BLOG) Bakarec targetirao Bačulova, deo opozicije bojkotuje sednicu Skupštine - na agendi EXPO 2027 i legalizaciji objekata

(BLOG) Bakarec targetirao Bačulova, deo opozicije bojkotuje sednicu Skupštine - na agendi EXPO 2027 i legalizaciji objekata

N1 Info pre 25 minuta
"Učinićemo sve da dobije odgovore za koje se borio do poslednjeg dana" Vučević uputio saučešće porodici Đura Race

"Učinićemo sve da dobije odgovore za koje se borio do poslednjeg dana" Vučević uputio saučešće porodici Đura Race

Blic pre 0 minuta
Sednica Skupštine Srbije: Poslanici o legalizaciji, nadstrešnici, prosveti, Pionirskom parku

Sednica Skupštine Srbije: Poslanici o legalizaciji, nadstrešnici, prosveti, Pionirskom parku

NIN pre 24 minuta
Škrijelj pitao Zukorlića o snabdevanju strujom, deponiji i Državnom univerzitetu

Škrijelj pitao Zukorlića o snabdevanju strujom, deponiji i Državnom univerzitetu

Radio sto plus pre 25 minuta
Tužilaštvo je već reklo da pad nadstrešnice nije posledica terorizma: Naprednjaci šire paniku

Tužilaštvo je već reklo da pad nadstrešnice nije posledica terorizma: Naprednjaci šire paniku

Radio 021 pre 20 minuta