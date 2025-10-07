Rat iz izraelske i palestinske perspektive: U Tel Avivu čekaju taoce, Gaza u ruševinama

Dve godine je prošlo od napada Hamasa i odgovora Izraela.

Porodice u Izraelu i dalje čekaju svoje najmilije, Gaza je s druge strane razrušena. U emisiji "N1 Direktno" o ovoj temi govorili su Danijel Fogel iz Tel Aviva i palestinski novinar i političar Zijad Abu Zajad. Fogel je poručio da "rat u Gazi ne može da prestane dok se Hamas ne razoruža", dok je Zajad istakao da je trenutna situacija u Pojasu Gaze "katastrofalna i da svet uglavnom ćuti na to". Ocenio je i da je "osuđena na neuspeh svaka inicijativa koja zaobilazi