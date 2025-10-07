Svetska banka predviđa usporavanje privrednog rasta Srbije na 2,8% u 2025. godini

Naslovi.ai pre 1 sat

Privreda Srbije očekuje usporavanje rasta zbog nižeg priliva stranih investicija i globalne neizvesnosti, uz srednjoročni oporavak

Svetska banka je u jesenjem izveštaju za Zapadni Balkan procenila da će privredni rast Srbije iznositi 2,8% u 2025. godini, što je smanjenje u odnosu na raniju prognozu i prethodnu godinu. Ovaj pad se pripisuje nižem nivou privatnih ulaganja i smanjenom neto prilivu stranih direktnih investicija (SDI) usled globalne ekonomske neizvesnosti. Biznis.rs N1 Info Bloomberg Adria

U prvoj polovini 2025. godine rast je usporen na oko 2%, što je posledica naglog pada građevinske aktivnosti i slabijih rezultata u sektoru. Srednjoročno, očekuje se oporavak rasta na nivo između 3 i 4%, što ukazuje na potencijalno poboljšanje ekonomskih pokazatelja u narednim godinama. Danas Radio 021 Politika