Vremenska prognoza Srbije 7. oktobra 2025: sneg na Goliji, promenljivo oblačno i najava toplijeg i sunčanijeg vremena od četvrtka

Sneg i dalje pada na Goliji, dok se u Srbiji očekuje promenljivo oblačno vreme sa lokalnom kišom i najava toplijeg i sunčanijeg vremena od četvrtka.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u utorak 7. oktobra na severu Srbije biće promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i suvo, dok se u ostalim krajevima očekuje pretežno oblačno vreme sa lokalnom kišom, a na visokim planinama južne i jugoistočne Srbije sa slabim snegom. Vetar će biti uglavnom severni i severozapadni, slab do umeren, ponegde kratkotrajno jak. Temperatura će se kretati od 6 do 9 stepeni ujutru, a najviša dnevna od 9 na jugoistoku do 17 stepeni na severu zemlje.

Sneg je već pao u planinskim predelima, naročito na Goliji gde je zavejano, a padavine će se zadržati i tokom dana. Na severu se očekuju lokalni pljuskovi i kratkotrajne kiše, dok će u ostalim delovima biti pretežno oblačno.

Prognoze za naredne dane ukazuju na moguće otopljenje sa porastom temperature do 22 stepena, ali i na nastavak promenljivog vremena sa padavinama i snegom u planinskim predelima. Večeras i tokom noći očekuju se slabije padavine, sa postepenim razvedravanjem na severu Srbije, dok će u ostalim krajevima biti pretežno oblačno, ali uglavnom suvo, sa retkom pojavom slabe kiše i povremenim slabim snegom na planinama. Sutra, 8. oktobra, na severu Srbije očekuje se toplije vreme sa pretežno sunčanim intervalima pre podne, dok će u ostalim krajevima biti umereno do potpuno oblačno sa kišom, a na planinama sa snegom. Od četvrtka do kraja sedmice očekuje se toplije i sunčanije vreme sa dnevnim temperaturama od 17 do 20 stepeni. Biometeorološke prilike mogu izazvati tegobe kod hroničnih bolesnika, posebno kod osoba sa respiratornim i kardiovaskularnim problemima.