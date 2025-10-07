Vremenska prognoza Srbije 7. oktobra 2025: sneg na Goliji, promenljivo oblačno i najava toplijeg vremena od četvrtka

Naslovi.ai pre 41 minuta
Vremenska prognoza Srbije 7. oktobra 2025: sneg na Goliji, promenljivo oblačno i najava toplijeg vremena od četvrtka

Sneg i dalje pada na Goliji, dok se u Srbiji očekuje promenljivo oblačno vreme sa lokalnom kišom i najava toplijeg vremena od četvrtka uz stabilizaciju od vikenda.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u utorak 7. oktobra na severu Srbije biće promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i suvo, dok se u ostalim krajevima očekuje pretežno oblačno vreme sa lokalnom kišom, a na visokim planinama južne i jugoistočne Srbije sa slabim snegom. Vetar će biti uglavnom severni i severozapadni, slab do umeren, ponegde kratkotrajno jak. Temperatura će se kretati od 6 do 9 stepeni ujutru, a najviša dnevna od 9 na jugoistoku do 17 stepeni na severu zemlje. Beta RTV RTS

Sneg je već pao u planinskim predelima, naročito na Goliji gde je zavejano, a padavine će se zadržati i tokom dana. Na severu se očekuju lokalni pljuskovi i kratkotrajne kiše, dok će u ostalim delovima biti pretežno oblačno. Blic Alo Blic Alo

Prognoze za naredne dane ukazuju na moguće otopljenje sa porastom temperature do 22 stepena, ali i na nastavak promenljivog vremena sa padavinama i snegom u planinskim predelima. Sutra će vreme biti slično današnjem, sa suvim i sunčanim intervalima na severu i u Beogradu, dok će u ostalim krajevima biti oblačno sa povremenom kišom, a na planinama iznad 1300 metara padaće sneg. Od četvrtka do kraja sedmice očekuje se toplije vreme sa dnevnim temperaturama od 17 do 20 stepeni, a od vikenda stabilizacija vremena i rast temperature. Biometeorološke prilike mogu izazvati tegobe kod hroničnih bolesnika, posebno kod osoba sa respiratornim i kardiovaskularnim problemima. Blic Radio 021 Nova Radio 021 Pravda Telegraf Mondo

