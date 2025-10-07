Vremenska prognoza Srbije 7. oktobra 2025: sneg na Goliji, promenljivo oblačno i najava toplijeg vremena

Naslovi.ai pre 7 minuta
Vremenska prognoza Srbije 7. oktobra 2025: sneg na Goliji, promenljivo oblačno i najava toplijeg vremena

Sneg i dalje pada na Goliji, dok se u Srbiji očekuje promenljivo oblačno vreme sa lokalnom kišom i najava toplijeg vremena tokom narednih dana.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u utorak 7. oktobra na severu Srbije biće promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i suvo, dok se u ostalim krajevima očekuje pretežno oblačno vreme sa lokalnom kišom, a na visokim planinama južne i jugoistočne Srbije sa slabim snegom. Vetar će biti uglavnom severni i severozapadni, slab do umeren, ponegde kratkotrajno jak. Temperatura će se kretati od 6 do 9 stepeni ujutru, a najviša dnevna od 9 na jugoistoku do 17 stepeni na severu zemlje. Beta RTV RTS

Sneg je već pao u planinskim predelima, naročito na Goliji gde je zavejano, a padavine će se zadržati i tokom dana. Na severu se očekuju lokalni pljuskovi i kratkotrajne kiše, dok će u ostalim delovima biti pretežno oblačno. Blic Alo Blic

Prognoze za naredne dane ukazuju na moguće otopljenje sa porastom temperature do 22 stepena, ali i na nastavak promenljivog vremena sa padavinama i snegom u planinskim predelima. U Novom Sadu se očekuju hladna jutra, ali topliji dani sa temperaturama do 20 stepeni, uz promenljivo oblačno vreme tokom vikenda. Biometeorološke prilike mogu izazvati tegobe kod hroničnih bolesnika, posebno kod osoba sa respiratornim i kardiovaskularnim problemima. Blic Radio 021 Nova Radio 021

Povezane vesti »

(Radarski snimci) sneg počinje da pada u ovom delu Srbije tačno u ovoliko sati: Evo kako će se kretati po Srbiji, a pogledajte…

(Radarski snimci) sneg počinje da pada u ovom delu Srbije tačno u ovoliko sati: Evo kako će se kretati po Srbiji, a pogledajte i šta nam sutra stiže iz komšiluka

Blic pre 26 minuta
Narednih dana toplije u Novom Sadu, od četvrtka 20 stepeni

Narednih dana toplije u Novom Sadu, od četvrtka 20 stepeni

Radio 021 pre 16 minuta
Nakon ledenih dana vraćamo se na 20 stepeni: RHMZ je upravo dao novu prognozu i najavio otopljenje za ovu nedelju

Nakon ledenih dana vraćamo se na 20 stepeni: RHMZ je upravo dao novu prognozu i najavio otopljenje za ovu nedelju

Nova pre 1 sat
Srbiju će sastaviti vremenski šok! Na severu zemlje sunce, a ovde pljuskovi!

Srbiju će sastaviti vremenski šok! Na severu zemlje sunce, a ovde pljuskovi!

Alo pre 1 sat
Nakon ledenih dana, čeka nas 20 stepeni! Oglasio se RHMZ: Evo kada sledi poboljšanje vremena

Nakon ledenih dana, čeka nas 20 stepeni! Oglasio se RHMZ: Evo kada sledi poboljšanje vremena

Telegraf pre 1 sat
Srbija: Oblačno sa kišom, na severu suvo i toplije

Srbija: Oblačno sa kišom, na severu suvo i toplije

Serbian News Media pre 3 sata
Sneg i dalje pada u nekim delovima Srbije: Ovo je najnovija najava RHMZ

Sneg i dalje pada u nekim delovima Srbije: Ovo je najnovija najava RHMZ

Euronews pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

SnegVremenska prognoza

Vojvodina, najnovije vesti »

Vremenska prognoza Srbije 7. oktobra 2025: sneg na Goliji, promenljivo oblačno i najava toplijeg vremena

Vremenska prognoza Srbije 7. oktobra 2025: sneg na Goliji, promenljivo oblačno i najava toplijeg vremena

Naslovi.ai pre 7 minuta
Izložba "Jožef Pehan – slikar modernizma" u gradskom muzeju u Subotici

Izložba "Jožef Pehan – slikar modernizma" u gradskom muzeju u Subotici

RTV pre 1 minut
Navigacioni sistem koji olakšava poslove na njivi

Navigacioni sistem koji olakšava poslove na njivi

RTV pre 46 minuta
Večeras na Trgu slobode protest povodom 13. femicida u Srbiji

Večeras na Trgu slobode protest povodom 13. femicida u Srbiji

NoviSad.com pre 56 minuta
HOROR SCENE U ZRENJANINU: Sanacija stepeništa nadvožnjaka na Bagljašu na zahtev Zbora građana „Naš Bagljaš“ I ovo je…

HOROR SCENE U ZRENJANINU: Sanacija stepeništa nadvožnjaka na Bagljašu na zahtev Zbora građana „Naš Bagljaš“ I ovo je Zrenjanin...

Volim Zrenjanin pre 56 minuta