Vremenska prognoza Srbije 7. oktobra 2025: sneg na Goliji, promenljivo oblačno i najava toplijeg vremena

Sneg i dalje pada na Goliji, dok se u Srbiji očekuje promenljivo oblačno vreme sa lokalnom kišom i najava toplijeg vremena tokom narednih dana.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u utorak 7. oktobra na severu Srbije biće promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i suvo, dok se u ostalim krajevima očekuje pretežno oblačno vreme sa lokalnom kišom, a na visokim planinama južne i jugoistočne Srbije sa slabim snegom. Vetar će biti uglavnom severni i severozapadni, slab do umeren, ponegde kratkotrajno jak. Temperatura će se kretati od 6 do 9 stepeni ujutru, a najviša dnevna od 9 na jugoistoku do 17 stepeni na severu zemlje. Beta RTV RTS

Sneg je već pao u planinskim predelima, naročito na Goliji gde je zavejano, a padavine će se zadržati i tokom dana. Na severu se očekuju lokalni pljuskovi i kratkotrajne kiše, dok će u ostalim delovima biti pretežno oblačno. Blic Alo Blic

Prognoze za naredne dane ukazuju na moguće otopljenje sa porastom temperature do 22 stepena, ali i na nastavak promenljivog vremena sa padavinama i snegom u planinskim predelima. U Novom Sadu se očekuju hladna jutra, ali topliji dani sa temperaturama do 20 stepeni, uz promenljivo oblačno vreme tokom vikenda. Biometeorološke prilike mogu izazvati tegobe kod hroničnih bolesnika, posebno kod osoba sa respiratornim i kardiovaskularnim problemima. Blic Radio 021 Nova Radio 021