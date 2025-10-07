Đoković otkazao konferenciju za medije zbog zdravstvenih problema, lekari su imali posebne zahteve

Novak Đoković, najbolji srpski teniser, otkazao je konferenciju za medije u Šangaju posle meča protiv Haumea Munara.

Na takav potez se odlučio zbog zdravstvenih problema, a na preporuku lekara. Đoković je pobedio Španca rezultatom 6:3, 5:7, 6:2 i plasirao se u četvrtfinale mastersa, a nije bio u stanju da posle meča odgovara na pitanja. Podsećamo, Đoković je muku mučio sa zdravstvenim problemima tokom meča, posle kog su lekari imali posebne zahteve. Visoka vlažnost vazduha pravila je ogromne probleme. Medicinski tim savetovao je srpskog asa da mu prioritet budu odmor i oporavak