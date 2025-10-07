Novak: Težak dan na poslu

"Bilo je fizički veoma zahtevno, srećom imam najbolju podršku na svetu"

Najbolji srpski teniser Novak Đoković poručio je posle plasmana u četvrtfinale mastersa u Šangaju da je meč protiv Španca Đaumea Munara bio fizički veoma zahtevan i dodao da ima najbolju podršku na svetu. Đoković se ranije danas plasirao se u četvrtfinale Mastersa u Šangaju, pošto je u osmini finala pobedio Španca Đaumea Munara rezultatom 6:3, 5:7, 6:2. Srbin je nekoliko puta tokom meča tražio medicinsku pomoć zbog problema sa povredom potkolenice leve noge, ali je