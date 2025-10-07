„Sejda nije dobro, ima zdravstvene probleme“: Šerif Konjević plakao zbog Halida Bešlića

Veliki broj pevača oglasio se povodom smrti Halida Bešlića, a Šerif Konjević bio je uz njega i tokom proteklih nekoliko meseci borbe.

Šerif Konjević nedavno je govorio o zdravstvenom stanju svog kolege, te otkrio da je i Halidova supruga Sejda teško bolesna. „Čuli smo se i videli pre tri, četiri dana. Često se čujemo na video kol. Meni dobro izgleda, meni je on Halid i dobro izgleda. Ja to nisam mnogo puta pričao, ali sam se često voleo da se našalim na ime Halidovo. Evo možete da pitate i njega i njegovu porodicu, ja bih voleo da to Halid kaže – kome on to najviše veruje od pevača? Ja sam jedini