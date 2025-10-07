Nadoknada vremena

Ništa loža! Samo tribine, ulica i pab

Kroz fudbal zemlju možemo da posmatramo kao kroz lupu. To je ono što sam želeo da opišem u prozi Fudbalom protiv neprijatelja (Samizdat B92, 2007, 2008) – rekao nam je svojevremeno Sajmon Kuper, kolumnista Fajnenšel tajmsa. Takođe, da je počeo da piše o fudbalu 1986. za časopis World Soccer, kada mu je bilo šesnaest: „Taman sam se bio preselio iz Holandije u Englesku, pa sam pisao o mladim, perspektivnim holandskim fudbalerima Marku van Bastenu i Rudu Gulitu. Moj