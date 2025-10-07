Nadoknada vremena

Radar pre 7 minuta  |  Mića Vujičić
Nadoknada vremena

Ništa loža! Samo tribine, ulica i pab

Kroz fudbal zemlju možemo da posmatramo kao kroz lupu. To je ono što sam želeo da opišem u prozi Fudbalom protiv neprijatelja (Samizdat B92, 2007, 2008) – rekao nam je svojevremeno Sajmon Kuper, kolumnista Fajnenšel tajmsa. Takođe, da je počeo da piše o fudbalu 1986. za časopis World Soccer, kada mu je bilo šesnaest: „Taman sam se bio preselio iz Holandije u Englesku, pa sam pisao o mladim, perspektivnim holandskim fudbalerima Marku van Bastenu i Rudu Gulitu. Moj
Otvori na radar.rs

Pročitajte još

Brutalna poruka bivše devojke verenika Tejlor Svift: Pevačica je isprozivala u pesmi, ova joj nije ostala dužna

Brutalna poruka bivše devojke verenika Tejlor Svift: Pevačica je isprozivala u pesmi, ova joj nije ostala dužna

Kurir pre 1 dan
"U sportu: se muškarci osećaju kao žene" Glumica šokirala izjavom, ali zapravo ima mnogo smisla kada se malo udubite

"U sportu: se muškarci osećaju kao žene" Glumica šokirala izjavom, ali zapravo ima mnogo smisla kada se malo udubite

Blic pre 3 dana
Vojislav Bubiša Simić, prva nota balkanskog džeza

Vojislav Bubiša Simić, prva nota balkanskog džeza

BBC News pre 6 dana
Vojislav Bubiša Simić, prva nota balkanskog džeza

Vojislav Bubiša Simić, prva nota balkanskog džeza

Radio 021 pre 6 dana
Vojislav Bubiša Simić, prva nota balkanskog džeza

Vojislav Bubiša Simić, prva nota balkanskog džeza

Danas pre 6 dana
Vojislav Bubiša Simić, prva nota balkanskog džeza

Vojislav Bubiša Simić, prva nota balkanskog džeza

Južne vesti pre 6 dana
Vojislav Bubiša Simić, prva nota balkanskog džeza

Vojislav Bubiša Simić, prva nota balkanskog džeza

NIN pre 6 dana

Ključne reči

FudbalHolandijaB92

Kultura, najnovije vesti »

Nadoknada vremena

Nadoknada vremena

Radar pre 7 minuta
INTERVJU Srednjevekovni pčelarski metal bend Vigljos: Dosadno je da radimo iste klišee koje su uradili na hiljade njih pre nas…

INTERVJU Srednjevekovni pčelarski metal bend Vigljos: Dosadno je da radimo iste klišee koje su uradili na hiljade njih pre nas

Danas pre 12 minuta
Nova era ili smrt kinematografije? Veštačka inteligencija u svim ulogama i rediteljskoj stolici (video)

Nova era ili smrt kinematografije? Veštačka inteligencija u svim ulogama i rediteljskoj stolici (video)

Večernje novosti pre 12 minuta
Odlazak urbanog gospodina koji je pesmama unosio svetlost u devedesete: Dejan Gvozden (1970–2025)

Odlazak urbanog gospodina koji je pesmama unosio svetlost u devedesete: Dejan Gvozden (1970–2025)

Danas pre 2 sata
Glumci komentarišu potez Milana Marića, koji je stao uz Nenada Jezdića: Reči Gorice Popović govore najviše

Glumci komentarišu potez Milana Marića, koji je stao uz Nenada Jezdića: Reči Gorice Popović govore najviše

Danas pre 3 sata