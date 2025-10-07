Postindustrijski grad

Aleksej Kišjuhas
Postindustrijski grad

Prva tehnologija koja je transformisala grad bila je – knjiga. Nijedna savremena inovacija nije bila značajnija od štamparske prese po svom uticaju na komunikaciju na daljinu. Knjige su doprinele stvaranju jednog urbanijeg sveta

Detroit, centar američke automobilske industrije, svojevremeno je bio četvrti najveći grad u Sjedinjenim Državama. Međutim, između 1950. i 2008. godine, ovo sedište „Velike trojke“ (Dženeral Motors, Ford i Krajsler), izgubio je preko milion ljudi ili 58 odsto stanovnika. Trećina građana Detroita danas živi u siromaštvu, nezaposlenost je oko 25 odsto, a stopa ubistava je među najvećima u Americi. Uz to, Detroit nije jedinstven u svom propadanju – osam od deset
