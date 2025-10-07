Sada plaćamo ceh za prodaju „porodičnog srebra“

Prva velika greška bila je odluka da se ruskom Gaspromnjeftu proda većinski paket NIS-a, a sada bi, uprkos najavljenim američkim sankcijama, dugoročno bilo bolje da ta kompanija ostane u rukama istog vlasnika, umesto da se proda nekome ko bi sutra mogao da zatvori rafineriju u Pančevu

Naftna industrija Srbije (NIS) već više od decenije predstavlja jednu od ključnih ekonomskih i energetskih osovina države. Njena sudbina neraskidivo je povezana sa širim političkim i geopolitičkim procesima, ali i sa unutrašnjim pitanjem – šta znači odricanje od sopstvenih resursa i da li je Srbija uopšte trebalo da proda svoj naftni gigant? Prodaja većinskog paketa NIS-a ruskom Gaspromnjeftu bila je odluka koja se u to vreme pravdala geopolitičkim interesima i