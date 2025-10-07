Albanija u problemima pred meč sa Srbijom – Silvinjo ostao bez dvojice fudbalera

Selektor fudbalske reprezentacije Albanije Silvinjo naknadno je uvrstio igrača Astane Nazmija Gripšija u sastav za utakmicu protiv Srbije usled problema sa povredama.

Sa spiska su otpali Adrijan Ismajli i Adrion Pajaziti, te je Silvinjo iskoristio priliku da pozove Gripšija u tim. Ismajli nastupa za Speciju, a Pajaziti igra u Hajduku iz Splita, a nakon izveštaja medicinskih timova dva tima i provere doktora reprezentacije Albanije, utvrđeno je da dvojac nije spreman za najvažniji duel svoje ekipe u kvalifikacijama za Mundijal 2026. godine. Gripši sa druge strane iza sebe ima odličnu sezonu u kojoj je za Astanu postigao 15 golova
