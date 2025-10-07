Rusi zapalili ukrajinsko žito; pogođeno skladište nafte na Krimu

RTS pre 25 minuta
Rusi zapalili ukrajinsko žito; pogođeno skladište nafte na Krimu

Rat u Ukrajini – 1.322. dan. Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da je "donekle" doneo odluku da Ukrajini obezbedi rakete "tomahavk", ali pre toga želi da zna kako ukrajinska strana namerava da ih koristi. Ruski udari izazvali su masovne požare u Poltavskoj i Sumskoj oblasti. U Černigovu je zapaljeno žito nakon udara u silos. Rusija je oborila dronove iznad Crnog mora, Nižnjenovgorodske oblasti i Moskovske oblasti. Kijev je potvrdio da je na Krimu pogođeno skladište nafte.

Pletenčuk: Pogođeno skladište nafte na Krimu Portparol ukrajinske mornarice, Dmitro Pletenjčuk, komentarisao je situaciju na Krimu nakon požar koji je izbio u udaru skladišta nafte u Feodosiji . "Dan ranije, dronovi su pogodili skladište nafte na privremeno okupiranom Krimu, što bi moglo dodatno uticati na snabdevanje gorivom ruskih okupatora. Civili već imaju problema sa punjenjem goriva u svojim vozilima; trenutno igraju zadatak "pronađi benzinsku pumpu". Prema
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

uživo RAT U UKRAJINI Zaporoška nuklearna elektrana 14 dana na agregatima: Prekinuto spoljno snabdevanje

uživo RAT U UKRAJINI Zaporoška nuklearna elektrana 14 dana na agregatima: Prekinuto spoljno snabdevanje

Euronews pre 25 minuta
Tomahavk dilema: Tramp traži objašnjenje Kijeva pre odobrenja isporuke raketa

Tomahavk dilema: Tramp traži objašnjenje Kijeva pre odobrenja isporuke raketa

Alo pre 15 minuta
Uživo Ukrajina u plamenu FOTO/VIDEO

Uživo Ukrajina u plamenu FOTO/VIDEO

B92 pre 1 sat
Zelenski: Britanski delovi nađeni u ruskim dronovima, korišćeni su u krvavom napadu na Lavov

Zelenski: Britanski delovi nađeni u ruskim dronovima, korišćeni su u krvavom napadu na Lavov

Blic pre 1 sat
UKRAJINSKA KRIZA: Rusija napala Ukrajinu dronovima, požari velikih razmera i nestanci struje

UKRAJINSKA KRIZA: Rusija napala Ukrajinu dronovima, požari velikih razmera i nestanci struje

RTV pre 3 sata
Rusija napala Ukrajinu dronovima, požari velikih razmera i nestanci struje

Rusija napala Ukrajinu dronovima, požari velikih razmera i nestanci struje

RTV pre 4 sati
Masovni ruski napad na Ukrajinu! Bukte požari, hiljade ljudi bez struje: Dronovi se obrušili na ove oblasti, ima mrtvih i…

Masovni ruski napad na Ukrajinu! Bukte požari, hiljade ljudi bez struje: Dronovi se obrušili na ove oblasti, ima mrtvih i ranjenih (foto)

Blic pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

NATOGuvernerMoskvaUkrajinaTužilaštvoLondonRusijaKijevDonald TramppožarnaftaVladimir Zelenski

Svet, najnovije vesti »

Nobelova nagrada za fiziku naučnicima za otkriće u kvantnoj mehanici

Nobelova nagrada za fiziku naučnicima za otkriće u kvantnoj mehanici

Nova ekonomija pre 10 minuta
Lukašenko, Kim i Dodik čestitali Putinu rođendan

Lukašenko, Kim i Dodik čestitali Putinu rođendan

RTV pre 15 minuta
Ništa bez Srba: Ko se sve bori za Putina u ratu sa Ukrajinom?

Ništa bez Srba: Ko se sve bori za Putina u ratu sa Ukrajinom?

Danas pre 24 minuta
Greta Tunberg odgovorila Trampu jer ju je nazvao „ludom“

Greta Tunberg odgovorila Trampu jer ju je nazvao „ludom“

Danas pre 20 minuta
Eksplozija u Parizu: Odzvanjale detonacije kod kancelarije premijera

Eksplozija u Parizu: Odzvanjale detonacije kod kancelarije premijera

Blic pre 25 minuta