Rusi zapalili ukrajinsko žito; pogođeno skladište nafte na Krimu

Rat u Ukrajini – 1.322. dan. Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da je "donekle" doneo odluku da Ukrajini obezbedi rakete "tomahavk", ali pre toga želi da zna kako ukrajinska strana namerava da ih koristi. Ruski udari izazvali su masovne požare u Poltavskoj i Sumskoj oblasti. U Černigovu je zapaljeno žito nakon udara u silos. Rusija je oborila dronove iznad Crnog mora, Nižnjenovgorodske oblasti i Moskovske oblasti. Kijev je potvrdio da je na Krimu pogođeno skladište nafte.

Pletenčuk: Pogođeno skladište nafte na Krimu Portparol ukrajinske mornarice, Dmitro Pletenjčuk, komentarisao je situaciju na Krimu nakon požar koji je izbio u udaru skladišta nafte u Feodosiji . "Dan ranije, dronovi su pogodili skladište nafte na privremeno okupiranom Krimu, što bi moglo dodatno uticati na snabdevanje gorivom ruskih okupatora. Civili već imaju problema sa punjenjem goriva u svojim vozilima; trenutno igraju zadatak "pronađi benzinsku pumpu". Prema