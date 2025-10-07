Tramp želi da sazna kako će Kijev koristiti "tomahavk"; požari u Poltavskoj i Sumskoj oblasti, dronovi napali Moskvu

Rat u Ukrajini – 1.322. dan. Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da je "donekle" doneo odluku da Ukrajini obezbedi rakete "tomahavk", ali pre toga želi da zna kako ukrajinska strana namerava da ih koristi. Ruske snage su napale ukrajinsku infrastrukturu dronovima. Udari su izazvali masovne požare u Poltavskoj i Sumskoj oblasti, ostavljajući više od hiljadu ljudi bez struje. Samo za sat vremena oboreno je 25 iznad Crnog mora, Nižnjenovgorodske i Moskovske oblasti.

Rusi za sat oborili 25 dronova Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo da su snage protivvazdušne odbrane oborile 25 ukrajinskih dronova za sat vremena iznad Crnog mora, Nižnjenovgorodske oblasti i Moskovske oblasti. (Izvestija) Napad na železnicu u Poltavi, pogođeni depo i vozni park Ruse snage su masovno napali Poltavsku i Sumsku oblast, oštetivši železničku infrastrukturu i energetska postrojenja. U Poltavi je pogođen lokomotivski depo i vozni park,