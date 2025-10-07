Simkin pred nastup 8. oktobra u SNP: Labudovo jezero je bezvremenska priča

NOVI SAD - Baletski umetnik Danil Simkin izjavio je da je veoma srećan što prvi put gostuje u Srbiji i što će nastupiti u predstavi "Labudovo jezero'' 8. oktobra u Srpskom narodnom pozorištu (SNP) u Novom Sadu.

Simkin je za Tanjug, u Nacionalnoj fondaciji za umetničku igru, rekao da se sa direktorkom Baleta SNP Ajom Jung upoznao pre nekoliko meseci u Italiji, kada je i započela njihova saradnja, zahvaljujući kojoj je gost u Beogradu i Novom Sadu. "Povezali smo se i ona me pozvala - veoma sam srećan što sam ovde, rekao je Simkin. Govoreći o pripremama za ulogu, istakao je da je "Labudovo jezero igrao u više verzija tokom karijere, ali da se za svaku predstavu priprema na