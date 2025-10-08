Ministri evropskih i arapskih država sutra u Parizu o Pojasu Gaze posle rata

Beta pre 1 sat

Sastanak o Pojasu Gaze koji će sutra okupiti ministre spoljnih poslova evropskih i arapskih država, ima za cilj da "razjasni modalitete kolektivne posvećenosti operacionalizaciji" palestinske države, izjavili su danas francuski diplomatski izvori.

"Razgovaraće se o međunarodnim stabilizacionim snagama, prelaznom upravljanju Gazom, humanitarnoj pomoći i rekonstrukciji, razoružanju Hamasa, podršci Palestinskoj upravi i palestinskim bezbednosnim snagama“, dodali su ti izvori.

U vreme kada su u Egiptu u toku pregovori o postizanju prekida vatre u Pojasu Gaze, razorenom dvogodišnjim ratom Izraela protiv palestinskog Poketa Hamas, ministri takođe žele da "izraze podršku" planu za mir koji je predložio američki predsednik Donald Tramp (Trump).

"U ovim satima i danima diplomatije, neophodno je delovati zajedno i baciti se na posao", rekao je danas ministar spoljnih poslova Nemačke Johan Vadeful (Johann Wadephul) koji će sutra biti u Parizu.

Rekao je da su mnoge države spremne da se obavežu da će osigurati da američki mirovni plan uspe i da ubrzo nastupi mir u Gazi.

"Da bi se to dogodilo, Gaza više ne sme predstavljati pretnju Izraelu. A da bi se to dogodilo, stanovnicima Pojasa Gaze su, pre svega, potrebni politički i ekonomski izgledi, pored hitne humanitarne pomoći", rekao je Vadeful.

Sutrašnji sastanak biće nastavak francusko-saudijske inicijative u korist rešenja izraelsko-palestinskih sukoba s dve države - palestinske uz Izrael, koja je kulminirala Njujorškom deklaracijom prošlog leta i "olakšala usvajanje američkog plana", objasnili su francuski diplomatski izvori.

Pored Francuske, Saudijske Arabije i Nemačke, očekuje se da će učestvovati Španija, Italija i Velika Britanija, Egipat, Katar, Ujedinjeni Arapski Emirati i Jordan, kao i Indonezija, Kanada i Turska, koje žele da aktivno učestvuju u uspostavljanju stabilizacione misije u Pojasu Gaze posle prekida vatre.

"Naša zemlja je spremna da učestvuje u posleratnom političkom procesu za obnovu i ponovno ujedinjenje Palestine", rekao je italijanski diplomatski izvor za AFP, izražavajući uverenje da je Trampov plan "jedini mogući".

Najavljen 29. septembra, plan američkog predsednika predviđa prekid vatre, oslobađanje u roku od 72 sata talaca koje Hamas drži u Gazi, postepeno povlačenje izraelske vojske i razoružanje Hamasa.

"Italijanska vlada je takođe spremna da razmotri i doprinos Međunarodnim stabilizacionim snagama (ISF) predviđenim planom predsednika Trampa, potencijalnim raspoređivanjem karabinjera (žandarma) za obuku novih policijskih snaga u Pojasu Gaze i na Zapadnoj obali, gde su karabinjeri već prisutni i čiji je rad visoko cenjen", najavio je italijanski izvor.

Ta izvor je kazao da je Italija spremna i da "aktivno doprinese medicinskoj i zdravstvenoj infrastrukturi u Pojasu Gaze".

(Beta, 08.10.2025)

