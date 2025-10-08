U ovoj zgradi u Srbiji nalazi se najveća slika ovog dela Evrope: Površine je jednoiposobnog stana, evo kako je nastala, kada i zašto

Sombor je grad bogate kulturne baštine i čuvar tradicije. U njemu su mnogi umetnici i književnici pronašli inspiraciju za svoje stvaranje. Da li ste znali da se među zidinama jednog od velelepnih zdanja, Gradske skupštine Grada Sombora, zgrada nekadašnje Bačko-bodroške županije, na kraju glavnog šetališta, nalazi pravo kulturno-istorijsko blago ne samo ovog grada već i cele Srbije. Reč je o umetničkom delu nemačkog slikara Ferenca Ajzenhuta - “Bitka kod Sente”.

Iako će nas grad najpre podsetiti na fijakere i tamburaše, izuzetne prirodne lepote, bođoše koji su doneti iz doline Misisipija još 1903. i prelepu arhitekturu, ono po čemu se ističe je i što je dom najveće slike u Srbiji, ali i na Balkanu. “Bitka kod Sente” je monumentalno ulje na platnu, dimenzija sedam metara širine i četiri metra visine, zajedno sa masivnim drvenim ramom sa pozlatom, zauzima ukupno 40 kvadratnih metara. Na slici je prikazana istorijski vrlo