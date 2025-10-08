Velika akcija hapšenja u Grockoj: Dileri "pali" na primopredaji droge: Zaplenjeno 20 kilograma marihuane (video)

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, zaplenili su oko 20 kilograma marihuane i uhapsili I. H. (34), D. P.(25), obojica iz Beograda i M.P.(36) državljanina Crne Gore, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Policija je osumnjičene uhapsila u Grockoj prilikom primopredaje droge, a koja se nalazila u automobilima koje su oni koristili. Takođe, policija je zaplenila i dva vozila, "golf" i "audi". Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.