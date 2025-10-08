"Zajedno smo se lečili na onkologiji, bio je u kolicima": Čovek koji je ležao u bolnici sa Halidom Bešlićem opisao njegove poslednje dane

Blic pre 22 minuta
"Zajedno smo se lečili na onkologiji, bio je u kolicima": Čovek koji je ležao u bolnici sa Halidom Bešlićem opisao njegove…

Legendarni pevač Halid Bešlić preminuo je juče, 7. oktobra, u 71. godini nakon kratke i teške bolesti.

Sada, kako prenose bosanski mediji, Midhat Čejvanović, kog su novinari našli na ulicama Tuzle, prisetio se poslednjih trenutaka provedenih s Bešlićem u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu. - Bio sam sa njim na 13. spratu. Lečili smo se zajedno na onkologiji, imali smo iste doktore. Žao mi je Alise, jer je on čovek koji je voljen od svih. Od doktora pa nadalje, svi su bili sa njim. Razgovarali smo dok je on sedeo u kolicima, bio je tu i njegov sin Dino -
Otvori na blic.rs

