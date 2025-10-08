Policija zaplenila oko 20 kilograma marihuane, uhapšene tri osobe

Pripadnici ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) zaplenili su oko 20 kilograma marihuane i uhapsili tri osobe zbog sumnje da su izvršile krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet droga.

Kako je navedeno u sopštenju, Beograđani I. H. i D. P. i državljanin Crne Gore M. P. uhapšeni su u Grockoj prilikom primopredaje droge, a policija je zaplenila i njihova vozila. Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.