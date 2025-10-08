Broja uoči meča u Leskovcu: „Najvažnije je da pobedimo!“

Mnogo se očekuje od njega! Leskovac će 11. oktobra od 20:45 biti domaćin napetog susreta kvalifikacija za Mundijal između Srbije i Albanije.

Svoja očekivanja pred ovaj duel izneo je sjajni špic, Armando Broja. On već dugo ‘posti’ kada je reprezentacija u pitanju, ali to mu neće smetati – samo ako pobede: „Za mene je najvažnije da pobedimo, uzmemo tri boda i ostvarimo rezultat. Volim da postižem golove, ali najboje je pomoći timu da pobedi. Kao što je Ajeti rekao, bićemo fokusirani i koncentrisani, znamo da je pred nama velika utakmica, slušamo selektora i radimo sve što možemo da bismo pobedili. Imam
