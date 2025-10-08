Skupština Srbije nastavlja rad, u planu rasprava o prvih osam tačka

U Skupštini Srbiji danas u 10 časova počinje druga sednica redovnog jesenjeg zasedanja, a danas je u planu rasprava o prvih osam tačka dnevnog reda.

Na dnevnom redu u Skupštini Srbije je ukupno 48 tačaka, a poslanici su juče, nakon što su utvrdili dnevni red, odlučili da se objedinjena rasprava vodi u tri celine - o tačkama 1. do 8, o tačkama 9. do 39. i o tačkama 40. do 48. dnevnog reda sednice. Poslanici su vodili zajednički načelni pretres o tačkama 1. do 8. dnevnog reda sednice, među kojima su i Predlog zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima, izmene Zakona o izvršenju i