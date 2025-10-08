Skupština Srbije nastavlja rad, u planu rasprava o prvih osam tačka

Skupština Srbije nastavlja rad, u planu rasprava o prvih osam tačka

U Skupštini Srbiji danas u 10 časova počinje druga sednica redovnog jesenjeg zasedanja, a danas je u planu rasprava o prvih osam tačka dnevnog reda.

Na dnevnom redu u Skupštini Srbije je ukupno 48 tačaka, a poslanici su juče, nakon što su utvrdili dnevni red, odlučili da se objedinjena rasprava vodi u tri celine - o tačkama 1. do 8, o tačkama 9. do 39. i o tačkama 40. do 48. dnevnog reda sednice. Poslanici su vodili zajednički načelni pretres o tačkama 1. do 8. dnevnog reda sednice, među kojima su i Predlog zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima, izmene Zakona o izvršenju i
(BLOG) Nastavak sednice Skupštine: Na dnevnom redu 47 tačaka

Veljković o učešću opozicije u radu Skupštine: Trudim se da nađem opravdanje nakon ovakvih 11 meseci

Drugi dan sednice Skupštine Srbije: Na dnevnom redu 47 tačaka, među njima i predlozi zakona o legalizaciji i izvršiteljima

Kvadratura određuje sudbinu: Čak 1,9 miliona stanova i kuća u Srbiji neće biti zaštićeno od izvršitelja

Kvadratura određuje sudbinu: Čak 1,9 miliona stanova i kuća u Srbiji neće biti zaštićeno od izvršitelja

Nastavak sednice Skupštine Srbije danas u 10.00 sati

Danas nastavak sednice Skupštine Srbije: Na dnevnom redu nove cene sudskih taksi, propisi oko legalizacije i EXPO

(BLOG) Nastavak sednice Skupštine: Na dnevnom redu 47 tačaka

Jovančićević: Studenti imaju svoje vrlo jake adute u ignorisanju opozicionih stranaka

Veljković o učešću opozicije u radu Skupštine: Trudim se da nađem opravdanje nakon ovakvih 11 meseci

Sme li EU da potroši zamrznutu imovinu Rusije

Drugi dan sednice Skupštine Srbije: Na dnevnom redu 47 tačaka, među njima i predlozi zakona o legalizaciji i izvršiteljima

