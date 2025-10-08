Trampov plan kao mirovna formula sa previše nepoznatih

Politika pre 1 sat
Trampov plan kao mirovna formula sa previše nepoznatih

Portparol katarskog Ministarstva spoljnih poslova Madžed el Ansari kaže da bi predaja talaca od strane Hamasa značila kraj borbi, ali i da je već trebalo da Izraelci obustave vojne operacije

Imamo veoma dobre šanse da postignemo dogovor i biće to trajni sporazum, poručio je juče američki predsednik Donald Tramp iz Bele kuće, dok su se u Šarm el Šeiku drugi dan zaredom odvijali indirektni pregovori između Izraela i Hamasa o okončanju rata u Gazi, uz posredovanje SAD, Egipta i Katara. Egipatski zvaničnici izjavili su za Bi-Bi-Si da je trenutna faza pregovora, na koju su obe strane pristale, usmerena na „stvaranje terenskih uslova” za razmenu koja bi
Otvori na politika.rs

Povezane vesti »

Pregovori o miru u Pojasu Gaze – 20 tačaka, dva kovčega i palestinski Mandela

Pregovori o miru u Pojasu Gaze – 20 tačaka, dva kovčega i palestinski Mandela

RTS pre 2 sata
El Sisi: Veoma ohrabrujuće poruke od posrednika o pregovorima za okončanje rata u Gazi

El Sisi: Veoma ohrabrujuće poruke od posrednika o pregovorima za okončanje rata u Gazi

Blic pre 2 sata
El Sisi: Veoma ohrabrujuće poruke od posrednika o pregovorima za okončanje rata u Gazi

El Sisi: Veoma ohrabrujuće poruke od posrednika o pregovorima za okončanje rata u Gazi

NIN pre 3 sata
Hamas i Izrael razmenili spiskove zarobljenika

Hamas i Izrael razmenili spiskove zarobljenika

Sputnik pre 6 sati
Pregovarač Hamasa potvrdio: Sa Izraelom razmenjeni spiskovi zatvorenika i talaca

Pregovarač Hamasa potvrdio: Sa Izraelom razmenjeni spiskovi zatvorenika i talaca

Politika pre 6 sati
Razmenjene liste talaca i zatvorenika: Oglasio se Hamas

Razmenjene liste talaca i zatvorenika: Oglasio se Hamas

Večernje novosti pre 6 sati
BLISKOISTOČNI SUKOB Pregovarač Hamasa potvrdio: Sa Izraelom razmenjeni spiskovi zatvorenika i talaca

BLISKOISTOČNI SUKOB Pregovarač Hamasa potvrdio: Sa Izraelom razmenjeni spiskovi zatvorenika i talaca

RTV pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

IzraelHamasEgipatKatarBela kućaDonald TrampGaza

Svet, najnovije vesti »

Autoindustrija u panici zbog poteza EU: Deonice im naglo pale, najviše stradao nemački gigant

Autoindustrija u panici zbog poteza EU: Deonice im naglo pale, najviše stradao nemački gigant

Forbes pre 21 minuta
Ruske snage gađale "iskanderom" ukrajinski pogon za proizvodnju dronova kod Hersona

Ruske snage gađale "iskanderom" ukrajinski pogon za proizvodnju dronova kod Hersona

RTV pre 16 minuta
Zaharova: U Agendi ruskog predsedavanja Savetom bezbednosti Bliski istok, BiH i Kosovo i Metohija

Zaharova: U Agendi ruskog predsedavanja Savetom bezbednosti Bliski istok, BiH i Kosovo i Metohija

RTV pre 6 minuta
(Video) Putinov "nevidljivi ubica" u akciji: Rusija prvi put koristila optički dron za napad na Donjecku oblast i objavila…

(Video) Putinov "nevidljivi ubica" u akciji: Rusija prvi put koristila optički dron za napad na Donjecku oblast i objavila snimak

Blic pre 26 minuta
Šta znači dolazak Trampovog zeta u Egipat? Naredna dva dana odrediće sudbinu Gaze

Šta znači dolazak Trampovog zeta u Egipat? Naredna dva dana odrediće sudbinu Gaze

Euronews pre 1 minut