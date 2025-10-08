Trampov plan kao mirovna formula sa previše nepoznatih

Portparol katarskog Ministarstva spoljnih poslova Madžed el Ansari kaže da bi predaja talaca od strane Hamasa značila kraj borbi, ali i da je već trebalo da Izraelci obustave vojne operacije

Imamo veoma dobre šanse da postignemo dogovor i biće to trajni sporazum, poručio je juče američki predsednik Donald Tramp iz Bele kuće, dok su se u Šarm el Šeiku drugi dan zaredom odvijali indirektni pregovori između Izraela i Hamasa o okončanju rata u Gazi, uz posredovanje SAD, Egipta i Katara. Egipatski zvaničnici izjavili su za Bi-Bi-Si da je trenutna faza pregovora, na koju su obe strane pristale, usmerena na „stvaranje terenskih uslova” za razmenu koja bi