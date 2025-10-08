Naprednjaci u ćorsokaku

Radar pre 33 minuta  |  Miodrag Kreculj
Naprednjaci u ćorsokaku

Vidljivo uzrujana državna mašinerija hapsi studente, špijunira, privodi i kleveće slobodnomisleće građane i novinare, smenjuje tužioce, otpušta prosvetne radnike, legitimizuje nasilje… Uzalud, preglomazan, trom i neprilagodljiv SNS je prešao zenit i uskoro će morati da položi račune za nesputani klijentelizam. Takvom kakav je, neprijatelji nisu potrebni. Dovoljan je samom sebi

Kultivisanje i razrada kritičkih stavova primerenih aktuelnim političkim zbivanjima nisu pitanje etike i savesti već apsolutna nužnost u razotkrivanju pozadine uzroka stanja duboke društvene krize i svako javno podsećanje na neprihvatljivo stanje vid je terapije ozdravljenja. U knjizi Filozofija i državna politika Sidni Huk kaže: „Mi poštujemo Hobsa i Hjuma, Spinozu i Kanta ne (samo) zbog ideja o veličini čoveka već kritičkog razumevanja suštine problema
