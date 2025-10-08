Putin: Ukrajinci se povlače duž fronta; FT: EU optužuje ruske diplomate za špijunažu

Rat u Ukrajini – 1.323. dan. Ruski predsednik Vladimir Putin izjavio je da su ruske snage zauzele skoro 5.000 kvadratnih kilometara u Ukrajini 2025. godine i da je Moskva zadržala potpunu stratešku inicijativu na bojnom polju. Evropska unija planira da ograniči putovanja ruskih diplomata kao odgovor na porast pokušaja sabotaže, objavio je Fajnenšel tajms. Sa druge strane Moskva najavljuje odgovor ako EU uvede mere za diplomate Rusije.

Ruski napad na Černigov, Herson i Odesku oblast Ruske snage ponovo su pogodile energetski objekat u Nižinskom okrugu Černigovske oblasti Ukrajine, zbog čega je bez struje ostalo više od 4.500 pretplatnika, saopštile su ukrajinske vlasti. "Nižinska oblast je ponovo pod vatrom i ponovo je pogođen energetski objekat. Više od 4,5 hiljada pretplatnika je bez struje", navodi se u poruci elektroprivredne kompanije Černigovoblenergo AD na Telegramu, prenosi Ukrinform. U