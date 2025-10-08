Putin: Ukrajinci se povlače duž fronta; FT: EU optužuje ruske diplomate za špijunažu

RTS pre 13 minuta
Putin: Ukrajinci se povlače duž fronta; FT: EU optužuje ruske diplomate za špijunažu

Rat u Ukrajini – 1.323. dan. Ruski predsednik Vladimir Putin izjavio je da su ruske snage zauzele skoro 5.000 kvadratnih kilometara u Ukrajini 2025. godine i da je Moskva zadržala potpunu stratešku inicijativu na bojnom polju. Evropska unija planira da ograniči putovanja ruskih diplomata kao odgovor na porast pokušaja sabotaže, objavio je Fajnenšel tajms. Sa druge strane Moskva najavljuje odgovor ako EU uvede mere za diplomate Rusije.

Ruski napad na Černigov, Herson i Odesku oblast Ruske snage ponovo su pogodile energetski objekat u Nižinskom okrugu Černigovske oblasti Ukrajine, zbog čega je bez struje ostalo više od 4.500 pretplatnika, saopštile su ukrajinske vlasti. "Nižinska oblast je ponovo pod vatrom i ponovo je pogođen energetski objekat. Više od 4,5 hiljada pretplatnika je bez struje", navodi se u poruci elektroprivredne kompanije Černigovoblenergo AD na Telegramu, prenosi Ukrinform. U
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

UKRAJINSKA KRIZA: Ruski napad na Černigov, Herson i Odesku oblast; Tri osobe povrđene u napadu na Belgorodsku oblast, oborena…

UKRAJINSKA KRIZA: Ruski napad na Černigov, Herson i Odesku oblast; Tri osobe povrđene u napadu na Belgorodsku oblast, oborena 53 ukrajinska drona

RTV pre 43 minuta
(Video): Ukrajinske rakete zasule belgorod: Pojavio se zastrašujući snimak udara projektila U zgradu

(Video): Ukrajinske rakete zasule belgorod: Pojavio se zastrašujući snimak udara projektila U zgradu

Blic pre 3 minuta
Putin pred generalima: Ukrajinci se povlače, evo koliko smo tačno teritorija osvojili ove godine

Putin pred generalima: Ukrajinci se povlače, evo koliko smo tačno teritorija osvojili ove godine

Danas pre 3 minuta
Uživo napadnuti vojni aerodromi, odjekuju ekspoluzije Rusi javljaju šta se dešava na frontu! Pogledate kako gori kopnena…

Uživo napadnuti vojni aerodromi, odjekuju ekspoluzije Rusi javljaju šta se dešava na frontu! Pogledate kako gori kopnena "zver" (video)

Alo pre 3 minuta
Uživo Strahovita raketna vatra; Likvidirana cela grupa; Snimljen trenutak udara, uznemirujuće VIDEO

Uživo Strahovita raketna vatra; Likvidirana cela grupa; Snimljen trenutak udara, uznemirujuće VIDEO

B92 pre 13 minuta
Putin: Ukrajinska vojska se povlači duž cele linije fronta

Putin: Ukrajinska vojska se povlači duž cele linije fronta

NIN pre 1 sat
uživo RAT U UKRAJINI Raketni napad na Belgorodsku oblast: Povređene tri osobe, među njima i dete

uživo RAT U UKRAJINI Raketni napad na Belgorodsku oblast: Povređene tri osobe, među njima i dete

Euronews pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinGuvernerEvropska UnijaMoskvaUkrajinaRojtersEURusijaFajnenšel tajmsDonald TrampHerson

Svet, najnovije vesti »

UKRAJINSKA KRIZA: Ruski napad na Černigov, Herson i Odesku oblast; Tri osobe povrđene u napadu na Belgorodsku oblast, oborena…

UKRAJINSKA KRIZA: Ruski napad na Černigov, Herson i Odesku oblast; Tri osobe povrđene u napadu na Belgorodsku oblast, oborena 53 ukrajinska drona

RTV pre 43 minuta
Ruski napad na Černigov, Herson i Odesku oblast

Ruski napad na Černigov, Herson i Odesku oblast

RTV pre 43 minuta
Odron u Indiji usmrtio najmanje 15 ljudi, među njima i deca

Odron u Indiji usmrtio najmanje 15 ljudi, među njima i deca

Nova pre 13 minuta
Brasels tajms: Belgija razmatra slanje zatvorenika na Balkan zbog prenatrpanih zatvora

Brasels tajms: Belgija razmatra slanje zatvorenika na Balkan zbog prenatrpanih zatvora

N1 Info pre 33 minuta
Pucano na kola predsednika Ekvadora, petoro privedeno

Pucano na kola predsednika Ekvadora, petoro privedeno

N1 Info pre 13 minuta