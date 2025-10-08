Mjanmar: U smrtonosnom napadu vojske poginulo više od 20 civila

NEJPJIDO - Vojska Mjanmara bombardovala je sa motornih paraglajdera hiljade ljudi koji su se okupili na budističkom Festivalu svetlosti u centralnom delu te zemlje a u napadu je poginulo više od 20 civila, među kojima je bilo i dece, prenosi danas Amnesti internešenel.

Prema izveštajima i informacijama koje je dobila organizacija Amnesti internešenel, hiljade ljudi iz zajednica u opštini Čaung-U, u regionu Sagaing okupili su se u jednom selu protekle noći u okviru mirnog bdenja uz paljenje sveća kako bi pozvali na puštanje proizvoljno pritvorenih zatvorenika, usprotivili se vojnoj regrutaciji i osudili izbore koje je organizovala hunta, a koje su zakazali za decembar. Bdenje je održano u noći punog meseca na festivalu Tadingjut,