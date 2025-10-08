Parlament Srbije: Završena rasprava o vladinim predlozima, sednica se nastavlja sutra

Poslanici Skupštine Srbije su u okviru redovnog jesenjeg zasedanja, početog u utorak, za danas završli raspravu o zakonskim predlozima Vlade, uz uobičajenu podršku vladajuće većine i kritike opozicije, a sednica se nastavlja sutra, u četvrtak, u 10.00 sati.

Poslanici su tokom današnjeg zasedanja razmatrali osam predloga zakona među kojima o evidentiranju i upisu prava i o izvršiteljima, a uz poslanike vladajućih stranka, sednici je prisustvovao i deo opozicije kao i članovi Vlade koji su obrazlagali te predloge. U nastavku zasedanja poslanici će postavljati pitanja Vladi Srbije. Na dnevnom redu zasedanja je 48 tačaka, među kojima je i izmena Zakona o planiranju i izgradnji kao i o posebnim uslovima za realizaciju