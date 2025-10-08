Medvedev u elementu: Vi ste ludi, ceo život čekam Rafu 55 sekundi

Sport klub pre 3 sata  |  Autor: Filip Mijailović
Medvedev u elementu: Vi ste ludi, ceo život čekam Rafu 55 sekundi

Rus Danil Medvedev pobedio je Amerikanca vijetnamskih korena Lernera Tijena 7:6 (6), 6:7 (1), 6:4 u osmini finala mastersa u Šangaju, a 29-godišnji Moskovljanin žalio se na grčeve gotovo sve vreme.

Po izgubljenom taj-brejku u drugom mu je prišao fizioterapeut da ga izmasira, a sudija Mohamed Lajani odmah je upozorio Medvedeva za vreme: „Ostalo ti je još 30 sekundi.“ To je navelo 198 cm visokog Medvedeva da odgovori Šveđaninu marokanskog porekla: „Mohamede, inače… Nije te briga da ceo život, kad god sam servirao, čekam Rafu (Nadala) 55 sekundi i kažnjavaš me za prekršaj prvom prilikom.“ Vidno iznervirani Medvedev nastavio je u tom tonu. „Igrao sam protiv Rafe
