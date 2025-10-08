Medvedev u centru kontroverze: "Ti si lud, potpuno lud! Ceo život čekam Nadala po 55 sekundi, a ti..."

Ruski teniser Danil Medvedev ponovo je u centru kontroverze, ovoga puta zbog žestokog ispada na račun sudije Mohameda Lahijanija tokom meča četvrtfinala Mastersa u Šangaju protiv Amerikanca Lernera Tijena.

Iako je meč počeo obećavajuće za bivšeg svetskog broja 1, Medvedev je izgubio kontrolu tokom drugog seta, kada mu je dodeljena opomena zbog odugovlačenja pri vraćanju servisa. To je izazvalo njegovu burnu reakciju i neočekivanu paralelu sa legendarnim Rafaelom Nadalom. - Ceo život serviram i čekam Rafu po 55 sekundi. A ti meni daješ opomenu odmah, na prvu? Igrao sam protiv Rafe pet puta, nijednom nisam bio spreman da serviram, a da je on već bio spreman da vrati.